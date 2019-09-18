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أخبار العالم

فنزويلا: إطلاق سراح نائب رئيس الجمعية الوطنية المعارضة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:34 ص
المدعي العام في فنزويلا
المدعي العام في فنزويلا وليم صعب
أ ش أ
كشف المدعي العام في فنزويلا وليم صعب، عن إطلاق السلطات سراح "إدجار سامبرانو" نائب رئيس الجمعية الوطنية المعارضة من السجن .

وأوضح المدعي العام ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء ـ أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا للإفراج عن سامبرانو وفقا للاتفاقيات الجزئية التي توصلت إليها الحكومة الفنزويلية وقطاعات من المعارضة الوطنية.

يذكر أن نائب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية اعتقل في مايو من العام الجاري، وتم استدعاء سامبرانو كواحد من المنظمين الرئيسيين لمحاولة الانقلاب التي وقعت في فنزويلا أواخر أبريل الماضي.

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