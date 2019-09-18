فنزويلا: إطلاق سراح نائب رئيس الجمعية الوطنية المعارضة

كشف المدعي العام في فنزويلا وليم صعب، عن إطلاق السلطات سراح "إدجار سامبرانو" نائب رئيس الجمعية الوطنية المعارضة من السجن .





وأوضح المدعي العام ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء ـ أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا للإفراج عن سامبرانو وفقا للاتفاقيات الجزئية التي توصلت إليها الحكومة الفنزويلية وقطاعات من المعارضة الوطنية.



