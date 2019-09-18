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أخبار البلد

في أول تصريحات له..سفير سنغافورة بالقاهرة: مصر صاحبة واحدة من أقدم الحضارات على الكوكب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
سفير سنغافورة الجديد
سفير سنغافورة الجديد في مصر وزوجته
محمود نوفل
أكد السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة في مصر، أن مصر هي موطن من أقدم الحضارات على الكوكب، معربا عن حماسه لمعرفة المزيد عن هذه المنطقة الرائعة والقديمة، حيث إنه دائم القراءة عن سياسة وتاريخ وثقافة الدولة المصرية.

وأعرب دومنيك جوه في تصريحات صحفية له، عن إعجابه الشديد بهرم الجيزة الأكبر الذي يعد واحدا من عجائب العالم السبع والذي نجا حتى يومنا الحالي من الضياع وذلك وفقا لتصريحاته.

وأضاف السفير السنغافوري في تصريحاته : في أول مائة يوم لي في القاهرة أتمنى أن اقابل أكبر عدد ممكن من الناس لفهم السياسة والثقافة والتقاليد المحلية كما أنني حريص على استكشاف الفرص المتاحة لشركات سنغافورة للقيام بأعمال تجارية في مصر وتعزيز التجارة بين بلداننا."

وتابع : أتمنى أن أصل إلى السنغافوريين الذين يعيشون ويعملون ويدرسون في مصر لكي أرى كيف يمكن السفارة أن تساعدهم."

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