درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18- 9 - 2019 في مصر.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة، اليوم، الأربعاء 18 - 9 - 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.





ونستعرض فيما يلي بيانا تفصيليا بـدرجات الحرارة اليوم 18- 9 - 2019 في المحافظات والمدن الرئيسية.

درجات الحرارة اليوم

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء - على النحو التالي:القاهرة 33 25الإسكندرية 31 24مطروح 30 23دمياط 29 24بورسعيد 29 23الإسماعيلية 33 22السويس 32 23العريش 30 21رفح 29 20طابا 31 23شرم الشيخ 35 26الغردقة 36 25بني سويف 33 23أسيوط 33 23الوادي الجديد 33 24