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أخبار العالم

لأعلى مستوى منذ 7 أسابيع.. ارتفاع أسعار الدولار

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
ارتفاع أسعار الدولار
ارتفاع أسعار الدولار
رويترز
اقترب الدولار من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في ظل تعاف بطيء لأسواق النفط من صدمة في الإمدادات، لكن الحذر يكتنف الأسواق قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض جديد في أسعار الفائدة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، إذ قلص بعض المضاربين رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، لكن المعنويات ظلت ضعيفة بسبب الضبابية التي تحيط بالطريقة التي ستخرج بها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجرى تداول الدولار عند 108.20 ين اليوم، الأربعاء، قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 108.37 ين.

وبلغ الاسترليني 1.2487 دولار، متمسكا بارتفاع 0.6% حققه أمس، الثلاثاء، حين لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ 19 يوليو.

ومن العملات الأخرى في السوق، استقر اليورو عند 1.1065 دولار دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية.

وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.68485 دولار أمريكي متراجعا 0.27%.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.03 بالمائة إلى 98.288.

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