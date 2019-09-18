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شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
Google Earth
Google Earth
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة، وذلك عبر Google Earth.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد سيولة مرورية، وأن القادم في طريق كوبري أكتوبر ومسجد الرحمن الرحيم والمتجه إلى المطار سيشهد كثافات مرورية مرتفعة.

وجاء في التقرير أن الطريق الآخر المتجه إلى كوبري أكتوبر ومسجد الرحمن الرحيم يشهد حالة من السيولة المرورية العالية للغاية، بينما يشهد مطلع كوبري صلاح سالم بعض الأحجام المرتفعة للسيارات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

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