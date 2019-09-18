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أخبار العالم

استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي الأمريكي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:54 ص
استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب
رويترز
استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الامريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وسعت المملكة العربية السعودية لطمأنة الأسواق بعدما أدى هجوم يوم السبت لتراجع إنتاجها النفطي إلى النصف، وقالت إن الإنتاج الكامل سوف يُستأنف بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويؤثر الأقبال على المخاطرة على الذهب الذي يُنظر إليه عادة كاستثمار بديل في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1510.40 دولار للأوقية.

أيضا تتركز الأنظار على اجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته هذا العام.

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