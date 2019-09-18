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أخبار العالم

كوريا الجنوبية والسعودية يبحثان الردعلى هجوم طائرات مسيرة على منشآت نفطية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
اتفق رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم، الأربعاء، على تعزيز الشراكات في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية، مثل الهجوم الأخير بطائرات بدون طيار على منشآت نفطية في السعودية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مون وبن سلمان أكدا خلال محادثاتهما الهاتفية أهمية استجابة المجتمع الدولي بشكل موحد لهذه المشكلة.

وأفاد البيت الأزرق (القصر الرئاسي الكوري الجنوبي) بأن مون أخبر ولي العهد السعودي بأن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يمثل تهديدا للأمن ليس في كوريا الجنوبية فقط، بل في العالم بأسره.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية مجددا دعم سول للجهود العالمية لاجتثاث الإرهاب، مشددا على ضرورة التأكد من ألا يتكرر مثل هذا الهجوم الذي يهدد أمن الطاقة الدولي.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي ضرورة توحيد المجتمع الدولي في معالجة هذه القضية.

ووفقا للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، طلب بن سلمان مساعدة سول في خطة لتعزيز نظام الدفاع الجوي لبلاده، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بشأن هذا الأمر.

وأشار مون إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، ففي العام الماضي، استوردت كوريا الجنوبية 323 مليون برميل من النفط الخام من السعودية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي وارداتها النفطية.

وقال ولي العهد السعودي إن إنتاج بلاده من النفط الخام انخفض إلى النصف بسبب الهجوم الإرهابي، لكن من الممكن استعادة الإنتاج بنسبة 100% خلال 10 أيام.

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