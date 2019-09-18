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رياضة

يوفنتوس في صدام قوي مع أتليتكو مدريد بأبطال أوروبا.. اليوم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
نور عادل
يصطدم فريق يوفنتوس الإيطالي بمنافسه فريق أتليتكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بالمباراة، التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد واندا ميتروبوليتاتو في اسبانيا وذلك في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق أتليتكو مدريد وهو يسعى إلى مصالحة جماهيره من الخسارة المفاجأة على يد فريق ريال سوسيداد بثنائية نظيفة في آخر مواجهات الدوري الإسباني السبت الماضي.

بينما على الجانب الآخر يدخل يوفنتوس المنافسات الأوروبية وهو قادم من تعادل سلبي مع منافسه فيورنتينا السبت الماضي بالدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة ساري تحقيق نتيجة ايجابية خارج أرضه خاصة وان يعاني من غيابات داخل صفوف الفريق، أبرزها البرازيلي دوجلاس كوستا، والذي من المرجح أن يغيب عن الفريق لمدة أسبوعين.

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