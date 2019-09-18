يوفنتوس في صدام قوي مع أتليتكو مدريد بأبطال أوروبا.. اليوم

يصطدم فريق يوفنتوس الإيطالي بمنافسه فريق أتليتكو مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بالمباراة، التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد واندا ميتروبوليتاتو في اسبانيا وذلك في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





يدخل فريق أتليتكو مدريد وهو يسعى إلى مصالحة جماهيره من الخسارة المفاجأة على يد فريق ريال سوسيداد بثنائية نظيفة في آخر مواجهات الدوري الإسباني السبت الماضي.





بينما على الجانب الآخر يدخل يوفنتوس المنافسات الأوروبية وهو قادم من تعادل سلبي مع منافسه فيورنتينا السبت الماضي بالدوري الإيطالي.



