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بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
بعد تعرض بنات كريم
بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر 8 أسرار لتربية طفل واثق من نف
أسماء عبد الحفيظ
بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر من إحدى متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، التي سخرت من شعرهن.. نستعرض سبل تربية طفل واثق من نفسه رغم وجود الانتقادات.

في هذا السياق نستعرض الإجابة عن سؤال:"كيف تربى أطفال يشعرون بالثقة بالنفس بالرغم من الانتقاد فى ظل وجود هذه الشخصيات داخل المجتمع خاصة على السوشيال ميديا"؟.

وفقا لما نشره موقع power of bostifety فإن هناك أشياء تؤثر على مستوى الثقة بالنفس ، منها الجينات والتي تؤثر على توازن المواد الكيميائية العصبية في الدماغ ، بيئتك والضغوط الاجتماعية التي تأتي معها وكذلك الخيارات التي تقوم بها على أساس يومي.

قدم الموقع 8 نصائح لبناء الثقة فى النفس:

1.الموسيقى:
يمكن أن يمنح طفلك الاستماع إلى الموسيقى بقاعدة عميقة شعورًا بالقوة،ف يمكن للموسيقى رفع المزاج، كما تحفي وتساعد على بناء الثقة.

2. الثقة في قدرة طفلك على تحسين الأمور:

كن مرنا في تفكيرك، فوجود عقلية ثابتة والتفكير في أنه لا يمكنك تحسين ثقة طفلك فى نفسه أمر مضر ،وإذا لم تقم أنت بتحسين الأمور داخل المنزل، وتشارك طفلك فى التفكير بشكل جيد فى تحسين الأمورفلن تحقق نتائج ايجابية.

3. تفهم أن طفلك قد يفشل في بعض الأحيان:

أخبر طفلك أننا جميعا قد نفشل بعض الأحيان، واعطيه أمثلة على ذلك مثل وأبرزها ان جوان رولينج مؤلف سلسلة هاري بوتر تم رفضه من قبل 12 ناشرًا مختلفًا قبل قبول هاري بوتر وتحقيه النجاح.


4.علم طفلك أن يتوقف عن مقارنة نفسه:

أي شخص في مرحلة ما يقع فريسة لشعور بعدم المقارنة بالآخرين، بسبب إنجازات زملائه.. علم طفلك أنه يكون شخصه فقط وليس شخصا آخر ،علمه أن يقدر ما لديه من سمات شخصية لتجعل ثقته بنفسه بالشكل المطلوب.

5. استخدام التشجيع:

يمكنك أن تقول لطفلك: أنت فنان موهوب أنت قوي، أنت طيب أنت قادر أنت رائع أنت ذو قيمة، أشعر بالفخر أنك طفلى وابنى ،عليك التركيز على صفات طفلك الإيجابية وترك السلبيات.

6. الإيجابية:

فكر بأفكار إيجابية خاصة عندما يشعر طفلك بالأسى ،شارك طفلك قراءة كتاب يحرك الثقة بالنفس ، شاهد مقاطع مضحكة وملهمة. أحط طفلك بالأشخاص الداعمين بدلًا من الارتباط بالأشخاص الذين يشعرون بالذهول تجاه طفلك من أجل بناء الثقة بالنفس ، يجب أن يكون لديك رأي عالي لتقيم طفلك.

7- البحث عن اهتماماته:

معرفة قوة طفلك وموهبته ومهارته والبحث دائما على تنمية اهتماماته.

8 -علم طفلك أنه يكون جيدًا لنفسه وللآخرين:

علم طفلك أن يصبح لطيفا مع الاخرين فحب الآخرين يساعد على حب النفس ،واكتساب الثقة أكثر فأكثر .
بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه
بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه
بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

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