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رياضة

دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباراة اليوم والقنوات الناقلة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يشهد اليوم "الأربعاء" الموافق 18 من سبتمبر استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونستعرض لكم مواعيد مباراة اليوم الأربعاء الموافق 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة لها:

موعد مباراة كاشيما انترز وجوانجزو إيفرجراند

يستقبل اليوم نادي كاشيما الياباني، فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، لحسم التأهل للمربع الذهبي في بطولة القارية، بعد عجز الفريقين عن إحراز أي أهداف في مباراة الذهاب وانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة علي استاد كاشيما سوكر في تمام الساعة 12:00، وستعرض المباراة على bein sport HD 2، والكأس HD3 .

ويسعي جوانزو للتعادل الإيجابي بأي نتيجة لحسم تأهله للدور قبل النهائي، بينما يريد كاشيما الفوز للاستمرار في المسابقة.

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