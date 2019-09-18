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محافظات

الرمال الزجاجية كنز استراتيجي متوفر في سيناء

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
الرمال الزجاجية كنز
الرمال الزجاجية كنز استراتيجي متوفر في سيناء
احمد صالح
تعد الرمال الزجاجية كنزا من الثروات التعدينية التي تتوافر في سيناء بكميات كبيرة ، والتي سبق تصديرها الي الخارج عن طريف ميناء العريش البحري .

وتتواجد الرمال السوداء بنسبة 4.1 مليون طن وتنتشر في الساحل الشمالي بالعريش على مساحة 180 كم2 وساحل رمانه بمساحة 18 كم2.

وطالب الدكتور حبش النادي"رئيس جامعة العريش، بوقف تصدير الرمال البيضاء الي الاسواق الخارجية باعتبارها كنز استراتيجي لمصر, مشيرا الي ان هناك احتياطي هائل من الخامة والمطلوب دخولها مراحل التصنيع لتعظيم القيمة الاقتصادية لها , و هذا سيعمل علي توفير فرص عمل حقيقية امام الشباب من ابناء المحافظة .

وتابع حبش: "هذا بدوره سيعزز دور الجامعات في تخريج طالب مؤهل للعمل في هذه المصانع طبقا لاحتياجات سوق العمل ".

وقال انه يمكن تشجيع صناعة السيليكون تسهم في صناعة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، و إنشاء مصانع لإنتاج الحجر الجيري، هذا بالاضافة إلى تعدد استخدامات الرمال البيضاء " الزجاجية " في صناعات السيراميك والموصلات الكهربائيه والكريستال والخلايا الضوئية والعدسات وصناعة الزجاج ( الزجاج المسطح _ أدوات مائدة زجاجية _ التحف الزجاجية) والبويات وصناعة الأسمنت الأبيض .

الصناعات الثقيلة :
ومن جانبه اكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، إن منطقة وسط سيناء يتوافر فيها المواد الخام التعدينية حيث توجد العديد من الثروات التعدينية من أجود المواد الخام بما يسمح بإقامة عشرات المشروعات الاستثمارية


واضاف ان مشروع تطوير ميناء العريش البحري الذي يجري العمل به حاليا سيمثل طاقة الأمل والمستقبل لخامات سيناء التعدينية والمعدنية وسيسهل ذلك علي المستثمرين إقامة مشروعات صناعية علي هذه الخامات وتصدير المنتج إلي دول العالم الخارجي , وهذا بدوره يسمح بجذب مستثمرين آخرين لاستغلال خامات جديدة علي ارض سيناء خاصة وان هناك 13 خامة تعدينية كفيلة بإقامة صناعات متعددة تدخل في صناعة منتج واحد مثل الاسمنت الذي يحتاج إلي الطفلة بنسبة 35 % والجبس بنسبة5 % والحجر الجيري بنسبة 65% .

اعداد دراسات

وأضاف انه يجري حاليا اعداد دراسات لاستغلال الخامة بتصنيعها محليا بدلا من تصديرها الي الخارج وإعادة استيرادها في صورة مواد مصنعة .

واضاف المهندس عمر الكاشف " مدير ادارة المحاجر والملاحات " بديوان عام المحافظة ان الرمال الزجاجية تتواجد في جبل منظور ، المنشرح ، بالحسنة ووادي فيللي وجبل يلق , ويقدر الاحتياطي من خام الرمال البيضاء طبقا للتقديرات المبدئية 30 مليون طن تكفى لفترة استغلال تزيد عن 200 عام .
الرمال الزجاجية كنز استراتيجي متوفر في سيناء
الرمال الزجاجية كنز استراتيجي متوفر في سيناء
الرمال الزجاجية كنز استراتيجي متوفر في سيناء

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