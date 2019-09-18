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أستاذ تمويل يوضح أهمية الاستثمارات في رفع مستوى معيشة المواطن.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
إستثمارات
إستثمارات
مي محمد
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل واستثمار، إنه كلما يتم رفع كفاءة جميع مرافق الدولة ينعكس ذلك على مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الأربعاء، أن تحسين شبكة الطرق يعني أن كل من يتحرك على شبكة الطرق يشعر براحة أكبر، وأقل في الوقت والتكلفة، نظرا لأن الطرق غير الجيدة والمزدحمة تؤدي إلى استخدام المزيد من الوقود، مما يؤثر على دخل المواطن المصري وموارد مصر الاقتصادية.

وأوضح أن تطوير المرافق العامة ينعكس بشكل أساسي على مستوى معيشة المواطن، لافتا إلى أن هذا كان اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية، حيث إن مئات المليارات قد أنفقت في البنية الأساسية على الكهرباء ومياه الشرب والصرف صحي والطرق وغيرها.

وأكد أن أي إنفاق حدث خلال الفترة الماضية بشأن البنية التحتية للدولة هدفه في الأساس رفع مستوى معيشة الأفراد، منوها بأن مصر تسعى لكي يكون هناك استثمارات كبيرة داخلها.

وأشار إلى أن التحديات التى تواجه الدولة في الوقت الحالي هي كيفية تحسين مناخ الاستثمار من أجل أن يؤتي ثماره من خلال تدفق الكبير من الاستثمارات لتأتي بالاقتصاد الذي سيفتح المزيد من الفرص العمل، ورفع مستوى دخل المواطنين، ومزيد من السلع والخدمات في الأسواق، وبالتالي تنخفض الأسعار.

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