اصطدام سيارة بمبنى الرئيس الأمريكي في نيويورك

اصطدمت سيارة بالردهة الرئيسية لمبنى ترامب بلازا في مدينة نيو روتشيل الأمريكية شمالي نيويورك الليلة الماضية فأصيب سائقها واثنان آخران بجروح طفيفة.



وقالت محطة محلية تابعة لقناة (إيه بي سي) إن السائق خرج من السيارة التي كانت من طراز مرسيدس بنز سي300، وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية للمبنى بعد الاصطدام.



وذكرت قناة (إن بي سي) ووسائل إعلام أخرى أن الاصطدام كان حادثا عارضا على ما يبدو وأن الشرطة تستجوب السائق.



وأكدت شرطة نيو روتشيل لوسائل الإعلام المحلية أنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام.