انتبه من ذلك الأمر.. حظك اليوم الأربعاء 18-9-2019 برج الثور

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



برج الثور:



مهنيا:

احذر غيرة بعض زملاء السوء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العمل.



عاطفيا:

لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.



صحيا:

قد يصاب أحد الأشخاص الأعزاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظرًا إلى تعلقك به.