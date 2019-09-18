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أخبار العالم

إيران تعلق على اتهامها بتنفيذ الهجوم على منشآت أرامكو السعودية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
هجمات على منشأت نفطية
هجمات على منشأت نفطية سعودية
رويترز
نفى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي ضلوع بلاده في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين السبت الماضي.

وقال وزير الدفاع الإيراني في تصريحات إلى وكالة تسنيم إن بلاده ليس لها أي دور في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

وكانت تقارير قد أفادت بأن الولايات المتحدة حددت مواقع في إيران أطلقت منها طائرات بدون طيار وصواريخ كروز ضد منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو السبت الماضي.

وقال مسئول بالإدارة الأمريكية لشبكة "سي بي إس نيوز" إن المواقع التي تم منها إطلاق الصواريخ تقع جنوب إيراني، في الطرف الشمالي من الخليج العربي.

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