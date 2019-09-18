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راقب جيدا ما يدور حولك.. حظك اليوم الأربعاء 18-9-2019 برج العذراء

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتمتع برج العذراء بالذكاء وقدرة كبيرة على تحليل الأمور، وهو الأمر الذي يجعلهم يقعون في دائرة الشك، ومن أبرز مشاهير هذا البرج كاظم الساهر، لذا نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك حظك اليوم الأربعاء 18/9/2019 لمواليد برج العذراء، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

برج العذراء:

مهنيًا:
راقب جيّدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا في الآونة الاخيرة وينصحك الفلك بالحذر فى اتخاذ القرارات.

عاطفيًا:
في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟ حاول ان تنحي كبريائك جانبا.

صحيًا:
كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، انتبه لصحتك.

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