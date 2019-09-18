ريكو ينضم إلى فريق فيلم سيدي بشر

انضمّ المطرب ريكو إلى فريق عمل فيلم "سيدي بشر" الذي يشارك في بطولته كل من علي ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.



وأحدث أعمال ريكو فيلم "قهوة بورصة مصر"، وهو من بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازي، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوار غادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.