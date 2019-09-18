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اقتصاد

التخطيط: الدولة تولي أولوية كبرى للاستثمار في مجال الرياضة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
الاستثمار في الرياضة
الاستثمار في الرياضة
آية الجارحي
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأولوية الكبري التي توليها الدولة فيما يخص الاستثمارات في مجال الرياضة وذلك بإنشاء مراكز وملاعب للشباب وتطوير القائم منها مشيرة إلي أن الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب والعمل علي بناءهم وبناء شخصياتهم وذلك إدراكًا منها لأهمية الاستفادة من الطاقات الهائلة لهم. 

وأشارت الوزارة إلى أن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠ تستهدف توفير الخدمات الشبابية المناسبة في كل المحافظات لإعداد وصقل وتنمية الكوادر الشبابية فضلًا عن توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في صنع القرار إلي جانب رعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب وزيادة عدد المنشآت الرياضية بما يُلبي حق المواطن في ممارسة الرياضة.

كما أكدت علي أهمية نشر الثقافة الرياضية وتأكيد مفهوم الروح الرياضية والقيم والمبادئ والسلوكيات المستهدفة منها، وحماية العمل التطوعي والهواه من الرياضيين وتشجيع الاحتراف الرياضي والذي يأتي كأحد أهم مستهدفات خطة التنمية المستدامة للعام الثاني فيما يخص الخدمات الشبابية والرياضية. 

ولفتت إلى أهمية وجود عائد من الاستثمار في مجال الرياضة يعود في المقام الأول علي الشباب وبنيتهم وتأهيلهم حتي يصبح استثمار مستدام مشيرة إلي ضرورة مشاركة القطاع الخاص لتحفيز المشروعات القائمة والمستهدفة وذلك باعتباره شريك أساسي في التنمية بالتعاون كذلك مع منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن المستهدفات الكمية لقطاع الشباب والرياضة خلال عام 19/2020والتي تضمنت أبرزها ٣٢ من مراكز الشباب المطورة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج توفير المنشآت الشبابية فضلًا عن ٢١٠ مراكز الشباب المطورة ضمن برنامج توفير المنشآت الشبابية من ملاعب خماسية وقانونية ومتعددة ومراكز شباب ومباني خدمات إلي جانب ٣٠ ملعب كرة قدم منشأة ومطورة.

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