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فن

عبادي الجوهر وحسين الجسمي في حفل ضخم بالرياض .. الاثنين

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:41 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
شيرى نبيل
يحيي المطرب عبادي الجوهر حفلا غنائيا ضخما وذلك يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري، بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "حفلات اليوم الوطني".

ومن المقرر أن يشارك عبادي الجوهر، الحفل المطرب حسين الجسمي.

وكان الفنان حسين الجسمي طرح أغنيته "مهم جدا"، عبر قناته على يوتيوب وذلك بعد أن أعلن طرحها على حسابه بـ انستجرام.

الأغنية من كلمات أحمد الصانع ورؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

يشار إلى أن أغنية "أعز الناس" التي طرحها حسين الجسمي منذ شهرين هي آخر أعماله الفنية وحققت 2 مليون مشاهدة.

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