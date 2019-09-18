استمرار التحقيقات في حريق بمخزن للزيوت بالسويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس، من إخماد حريق نشب في مخزن للزيوت بحي فيصل بالمحافظة ولم يتسبب الحادث في وقوع إصابات بين المواطنين.



وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا بنشوب حريق بمخزن للزيوت ببرج سكني بحي فيصل بالسويس، وانتقلت 2 من سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتعاملت مع الحريق وتمكنت من إخماده.



ولم يتسبب الحادث في إصابة مواطنين بالمنطقة السكنية، وجار التحقيق في أسباب نشوب الحريق بمخزن الزيوت.