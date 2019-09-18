ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في هذه الدول.. فيسبوك تحذف 500 حساب وهمي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، إزالة نحو 500 صفحة وحساب وهمي مصدرها من العراق وأوكرانيا.

وقالت الشركة المالكة للموقع في بيان لها: "إن تلك الحسابات كانت تقوم بحملات وهمية عبر فيسبوك وإنستجرام، لقد أزلنا 76 حسابا وحذف 120 صفحة مصدرها من العراق، و168 حسابا و149 صفحة مصدرها من أوكرانيا، ويتابع هذه الحسابات نحو 6 ملايين مستخدم، بحسب ما ذكرته قناة "112 international" الأوكرانية.

وتابع قوله إن أقل من 4.2 مليون حساب وصفحة أو أكثر من هذه الصفحات وحوالي 401000 حساب انضموا إلى واحدة على الأقل من هذه المجموعات، من بين الصفحات المحذوفة كانت هناك حسابات لمنافذ Znaj.ua ، Politeka ، Hyser.

وأضافت الشركة أن أنظمتها رصدت هذه الحسابات التي تقوم بالتلاعب في المعلومات والصور التي تنشرها، مشيرين إلى أنها تدار من قبل حسابات وهمية أخرى.

وفي الحسابات التي كان مصدرها العراق، تم إنفاق نحو 1600 دولار في إعلانات موجهة، فيما أنفقت الحسابات التي مصدرها أوكرانيا نحو 1.6 مليون دولار.

ونشرت "فيسبوك" في بيانها صورا لبعض الصفحات التي تم حذفها، إحداها تحمل اسم "عراقي في تركيا"، وأخرى باسم "طائر سلام" حيث نشرت صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أثناء محاكمته وهو يضحك، وأخرى باسم "رغد الجابري".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دون أسباب.. فيسبوك يوقف حساب ابنة صدام حسين

فيسبوك يصدم المستخدمين.. حذف عشرات الحسابات والصفحات في الشرق الأوسط.. اعرف السبب

فيديوجراف| لماذا يحذف فيسبوك عشرات الحسابات والصفحات بالشرق الأوسط؟

بعد خداع الكثيرين.. فيسبوك ينقذ رغد صدام حسين

ترشيحاتنا

بعد تعرضها لحادث كبير.. معلومات عن دينا عبد الله من فيلم الحفيد حتى العمل بالإعلام

بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. اختلاف بين الرواد حول هذا الكائن.. فيديو

أخبار التوك شو..أحمد موسى يتوعد من هددوا بإعدامه.. البترول تعلن خبراً ساراً للمصريين.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

الثلاثاء .. بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات مشروعى JANNA وسكن مصر

ليدي جاجا بـ اطلالة مثيرة في حفل إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها.. صور

شاهدي.. نانسي عجرم بـ قميص ستان من داخل منزلها

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

شاهد.. أشرف السعد يرفع صورة الرئيس السيسي في السماء

لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

تفاصيل ليلة القبض على بوسي.. نصبت على أهالي القناطر بطرق جهنمية

أحدهما يجب أن يرحل.. هل أعادت تمريرة الدقيقة 55 الأزمة بين محمد صلاح وساديو ماني

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

بطلي تحلوي .. منة فضالي تبهر متابعيها

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور