في هذه الدول.. فيسبوك تحذف 500 حساب وهمي

أعلنت شركة عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، إزالة نحو 500 صفحة وحساب وهمي مصدرها من العراق وأوكرانيا.



وقالت الشركة المالكة للموقع في بيان لها: "إن تلك الحسابات كانت تقوم بحملات وهمية عبر فيسبوك وإنستجرام، لقد أزلنا 76 حسابا وحذف 120 صفحة مصدرها من العراق، و168 حسابا و149 صفحة مصدرها من أوكرانيا، ويتابع هذه الحسابات نحو 6 ملايين مستخدم، بحسب ما ذكرته قناة "112 international" الأوكرانية.



وتابع قوله إن أقل من 4.2 مليون حساب وصفحة أو أكثر من هذه الصفحات وحوالي 401000 حساب انضموا إلى واحدة على الأقل من هذه المجموعات، من بين الصفحات المحذوفة كانت هناك حسابات لمنافذ Znaj.ua ، Politeka ، Hyser.



وأضافت الشركة أن أنظمتها رصدت هذه الحسابات التي تقوم بالتلاعب في المعلومات والصور التي تنشرها، مشيرين إلى أنها تدار من قبل حسابات وهمية أخرى.



وفي الحسابات التي كان مصدرها العراق، تم إنفاق نحو 1600 دولار في إعلانات موجهة، فيما أنفقت الحسابات التي مصدرها أوكرانيا نحو 1.6 مليون دولار.



ونشرت "فيسبوك" في بيانها صورا لبعض الصفحات التي تم حذفها، إحداها تحمل اسم "عراقي في تركيا"، وأخرى باسم "طائر سلام" حيث نشرت صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أثناء محاكمته وهو يضحك، وأخرى باسم "رغد الجابري".