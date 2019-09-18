ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سائق يطلق على نفسه النار لخلافات مع والده بسوهاج

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
سائق يطلق علي نفسه
سائق يطلق علي نفسه النار
خالد رياض
أنهى سائق الخلافات المتكررة مع والده بإطلاق عيار ناري على نفسه في البطن بقصد الانتحار، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج العام، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول "ناصر. ج. ا. ع" ٢٠ عاما سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصابًا بطلق ناري بالبطن، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال شقيقه "أشرف. ج. ا. ع" ٣٧ عاما سائق ويقيم بذات الناحية، قرر قيام شقيقه بإحداث إصابته بنفسه بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات عائلية بينه وبين والده. 

حرر محضر بالواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع" كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لخلافات بينهما.. عامل يصيب شقيقه بطلق ناري في سوهاج

بسبب الخلاف على الميراث.. طباخ يقتل خاله في شبين القناطر

مقتل مزارع وإصابة ربة منزل بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

ترشيحاتنا

شاهد.. السيناريست بشير الديك يكشف عن حقيقة عدم حب عادل إمام لفيلم الحريف

لن تصدق .. خسارة نتنياهو فى انتخابات الكنيست ونجاح ساحق لـ العرب

يزيل العفن وبقع العرق..14 استخداما للملح اكتشفيها

موعد سفر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لتلقي العلاج

صواريخ مرت فوق العراق والكويت.. التحقيقات تكشف كيف نفذت إيران هجوم أرامكو؟

عودة مجلس الشيوخ.. البوابة الثانية للحياة النيابية ومخزون الخبرات التشريعية

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

شاهد.. أشرف السعد يرفع صورة الرئيس السيسي في السماء

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت

تفاصيل ليلة القبض على بوسي.. نصبت على أهالي القناطر بطرق جهنمية

أحدهما يجب أن يرحل.. هل أعادت تمريرة الدقيقة 55 الأزمة بين محمد صلاح وساديو ماني

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

بطلي تحلوي .. منة فضالي تبهر متابعيها

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور