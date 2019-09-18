سائق يطلق على نفسه النار لخلافات مع والده بسوهاج

أنهى سائق الخلافات المتكررة مع والده بإطلاق عيار ناري على نفسه في البطن بقصد الانتحار، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج العام، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول "ناصر. ج. ا. ع" ٢٠ عاما سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصابًا بطلق ناري بالبطن، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال شقيقه "أشرف. ج. ا. ع" ٣٧ عاما سائق ويقيم بذات الناحية، قرر قيام شقيقه بإحداث إصابته بنفسه بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات عائلية بينه وبين والده.





حرر محضر بالواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع" كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة.