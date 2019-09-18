حجازي متقال: محمد رمضان فنان موهوب وحفلاته أكبر إثبات

قال الفنان حجازي متقال، إن النجم محمد رمضان فنان موهوب وذكي ولديه روؤية يحسد عليها، فاستطاع في وقت قصير أن يصبح من أهم الفنانين علي الساحة الفنية.
وتابع حجازي متقال في تصريح لصدى البلد : أغانية تحقق نسب مشاهدة عالية علي اليوتيوب وحفلاته كاملة فانا أحترمه لأنه وفي وقت قصير حقق من لا يستطيع آخر أن يحققه في سنوات طويلة.
من ناحية أخرى طرح حجازى متقال ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.