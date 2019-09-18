حجازي متقال: محمد رمضان فنان موهوب وحفلاته أكبر إثبات

قال الفنان حجازي متقال، إن النجم محمد رمضان فنان موهوب وذكي ولديه روؤية يحسد عليها، فاستطاع في وقت قصير أن يصبح من أهم الفنانين علي الساحة الفنية.





وتابع حجازي متقال في تصريح لصدى البلد : أغانية تحقق نسب مشاهدة عالية علي اليوتيوب وحفلاته كاملة فانا أحترمه لأنه وفي وقت قصير حقق من لا يستطيع آخر أن يحققه في سنوات طويلة.



