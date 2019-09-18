تقدم الشيف غادة التلي ،طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل محبب للكثير سواء أطفال وكبار ،وبشكل يناسب الأحتفالات وبالأخص أعياد الميلاد .



مقادير ترايفل الشوكولاتة



كيكة شوكولاتة جاهزة

كاسترد بالزبدة

2 كوب لبن

4 صفار بيض

ثلث كوب نشا

ربع كوب سكر

فانيليا

50 جرام زبدة

1 كوب كريمة مخفوقة

كريمة خفق بالكاكاو

كريمة مخفوقة بيضاء

للوجه

توت مشكل شوكولاتة مبشورة



طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة



* لعمل الكاسترد: يوضع جزء من اللبن على النار



* بقية الكمية يخلط معها السكر والنشا وصفار البيض



* يقلب يدويا ثم يخلط مع بقية المكونات



* يقلب على النار باستمرار حتى يثقل



* تضاف الزبدة إلى الخليط وتقلب جيداحتى تذوب تماما



* في طبق التقديم يوضع الكيك المقطع مكعبات وعليه طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكريمة المخفوقة بالكاكاو ثم طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكاسترد والكريمة المخفوقة



* يزين بالكريمة المخفوق البيضاء والتوت والشوكولاتة المبشورة



* يقدم باردا