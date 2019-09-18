ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:01 م
طريقة عمل ترايفل
طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي ،طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل محبب للكثير سواء أطفال وكبار ،وبشكل يناسب الأحتفالات وبالأخص أعياد الميلاد .

مقادير ترايفل الشوكولاتة

كيكة شوكولاتة جاهزة
كاسترد بالزبدة
2 كوب لبن
4 صفار بيض
ثلث كوب نشا
ربع كوب سكر
فانيليا
50 جرام زبدة
1 كوب كريمة مخفوقة
كريمة خفق بالكاكاو
كريمة مخفوقة بيضاء
للوجه
توت مشكل شوكولاتة مبشورة

طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة

* لعمل الكاسترد: يوضع جزء من اللبن على النار

* بقية الكمية يخلط معها السكر والنشا وصفار البيض

* يقلب يدويا ثم يخلط مع بقية المكونات

* يقلب على النار باستمرار حتى يثقل

* تضاف الزبدة إلى الخليط وتقلب جيداحتى تذوب تماما

* في طبق التقديم يوضع الكيك المقطع مكعبات وعليه طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكريمة المخفوقة بالكاكاو ثم طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكاسترد والكريمة المخفوقة

* يزين بالكريمة المخفوق البيضاء والتوت والشوكولاتة المبشورة

* يقدم باردا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل تورتة كريب ببسكويت الشوكولاتة

طريقة عمل ترايفل المانجو

طريقة عمل ترايفل الشيكولاتة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

ذبحها وسلم نفسه.. عامل المنوفية يتخلص من زوجته بسكين المطبخ ويؤكد: ما كانش قصدى

أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

صدمة لـ إسرائيل.. النتائج شبه النهائية لـ انتخابات الكنيست الـ 22

فنانة شهيرة تخلع زوجها.. والسبب صادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

طلاب جامعات ألمانيا يروجون للسياحة بحملة true luxour .. صور

شاهد.. اصطدام قطار بجرار زراعي في المنوفية دون إصابات