تقدم الشيف غادة التلي ،طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل محبب للكثير سواء أطفال وكبار ،وبشكل يناسب الأحتفالات وبالأخص أعياد الميلاد .
مقادير ترايفل الشوكولاتة
كيكة شوكولاتة جاهزة
كاسترد بالزبدة
2 كوب لبن
4 صفار بيض
ثلث كوب نشا
ربع كوب سكر
فانيليا
50 جرام زبدة
1 كوب كريمة مخفوقة
كريمة خفق بالكاكاو
كريمة مخفوقة بيضاء
للوجه
توت مشكل شوكولاتة مبشورة
طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة
* لعمل الكاسترد: يوضع جزء من اللبن على النار
* بقية الكمية يخلط معها السكر والنشا وصفار البيض
* يقلب يدويا ثم يخلط مع بقية المكونات
* يقلب على النار باستمرار حتى يثقل
* تضاف الزبدة إلى الخليط وتقلب جيداحتى تذوب تماما
* في طبق التقديم يوضع الكيك المقطع مكعبات وعليه طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكريمة المخفوقة بالكاكاو ثم طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكاسترد والكريمة المخفوقة
* يزين بالكريمة المخفوق البيضاء والتوت والشوكولاتة المبشورة
* يقدم باردا
مقادير ترايفل الشوكولاتة
كيكة شوكولاتة جاهزة
كاسترد بالزبدة
2 كوب لبن
4 صفار بيض
ثلث كوب نشا
ربع كوب سكر
فانيليا
50 جرام زبدة
1 كوب كريمة مخفوقة
كريمة خفق بالكاكاو
كريمة مخفوقة بيضاء
للوجه
توت مشكل شوكولاتة مبشورة
طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة
* لعمل الكاسترد: يوضع جزء من اللبن على النار
* بقية الكمية يخلط معها السكر والنشا وصفار البيض
* يقلب يدويا ثم يخلط مع بقية المكونات
* يقلب على النار باستمرار حتى يثقل
* تضاف الزبدة إلى الخليط وتقلب جيداحتى تذوب تماما
* في طبق التقديم يوضع الكيك المقطع مكعبات وعليه طبقة من الكاسترد ثم طبقة من الكريمة المخفوقة بالكاكاو ثم طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكاسترد والكريمة المخفوقة
* يزين بالكريمة المخفوق البيضاء والتوت والشوكولاتة المبشورة
* يقدم باردا