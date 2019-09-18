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أخبار العالم

تعليق جديد من ولي العهد السعودي على هجمات أرامكو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:51 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
قسم الخارجي
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن ما تعرضت له منشأت المملكة النفطية، يعد اختبارا حقيقيا للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.

جاءت كلمته خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأدان الرئيس الكوري الجنوبي الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة، والتي لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم، والاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.

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