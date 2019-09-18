لص اقتحم منزلها.. حكاية أم دافعت عن طفلتها فكانت النتيجة مؤلمة

تعرضت أم أسترالية تدعى كريستال، تبلغ من العمر 25 عاما، لاعتداء بشع بعد أن قام لص باقتحام منزلها، وعندما حاولت منعه خطف ابنتها ذات الـ 4 أعوام، وهددها بأنه سيقتلها إذا لم تتركه.



وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأم اكتشفت وجود لص عندما سمعت صوتا بالمنزل، وأسرعت إلى المطبخ لإحضار سكين، لكن اللص كان أسرع منها فقام بخطف الطفلة الصغيرة وهددها بالقتل، فصرخت الأم في حالة هستيرية وضربته في فخذيه بالسكين حتى أسقط الفتاة على الأرض.



لكن اللص تحامل على نفسه رغم إصابته وطعن الأم في وجهها، مما تسبب في قطع بالوجنة، وإصابها في يديها وهرب، وجار التحقيق في الواقعة للعثور على المجرم.