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حوادث

حاول يسرقني .. شخص يربط لصا في عامود إنارة بكفر الشيخ ويعتدى عليه بالضرب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط لص عقب قيام أهالى كفر الشيخ بالإمساك به وربطه في عمود إنارة والتعدي عليه لمحاولته سرقة أحدهم.

وتلقى مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ ، بتمكن الأهالى من ضبط لص بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام (أحد المواطنين – مقيم بذات الناحية) بضبط (عاطل - مقيم بندر بلطيم بدائرة المركز ) وذلك لقيامه بمغافلته والشروع فى سرقة (مبلغ مالي و2 هاتف محمول) وقيامه بالإمساك به حال هروبه وربطه بعامود إنارة لحين الإبلاغ.

وتم ضبط المشكو فى حقه والذى تبين إصابته بجروح متفرقة بالجسم ، على إثر قيام الشاكى بالتعدى عليه بالضرب ، وتم اصطحاب الطرفين لديوان المركز، وبسؤال المشكو فى حقه أقر بواقعة السرقة ، واتهم الشاكى بربطه بعامود إنارة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية.

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