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أخبار البلد

معرض للمنتجات التقليدية بـ مقر وزارة الخارجية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:33 م
السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر خلال الافتتاح
محمد وديع
تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، "معرض المنتجات المصرية التقليدية الثامن" على مدار اليوم وغدا وذلك بمقر وزارة الخارجية تحت رعاية وزير الخارجية.

وتحرص اللجنة الوطنية على إقامة مثل تلك المعارض، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يعد أحد شركاء اللجنة الرئيسيين، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن طريق خلق فرص عمل للشباب وصغار المُنتجين.

وتعد تلك المشروعات أداة ناجحة لتشجيع الشباب على الابتكار والإنتاج، ودعمهم للارتقاء بمستوى دخلهم، وللتعريف بالسلع التراثية، حيث يتضمن المعرض منتجات 27 من العارضين المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي عدد من الجمعيات الأهلية.
معرض للمنتجات التقليدية بـ مقر وزارة الخارجية
معرض للمنتجات التقليدية بـ مقر وزارة الخارجية
معرض للمنتجات التقليدية بـ مقر وزارة الخارجية
معرض للمنتجات التقليدية بـ مقر وزارة الخارجية

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