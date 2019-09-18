تجمعات حائرة بين مطروح والإسكندرية.. تداخل الحدود بين المحافظتين مشكلة تؤرق المواطنين.. ولجنة لترسيم الحدود لفصل التداخل

تجمعات حائرة بين محافظتي مطروح والإسكندرية

تداخل الحدود بين المحافظين مشكلة تورق المواطنين

توصيل الخدمات والمرافق معاناة الموطنين في التجمعات الصحراوية

لجنة لترسيم الحدود بين المحافظتين لفصل التداخلات

أهالي هذه التجمعات يأملون في الانتهاء من حل هذه المشكلة وإزالة التداخلات بين المحافظتين

مشكلة تداخل حدود محافظة مطروح مع محافظة الإسكندرية من أكبر المشكلات التي تواجه المواطنين، وذلك بسبب التأثير على تقديم الخدمات لهم، فهناك تجمعات حائرة، جزء منها تابع لمطروح إداريا وخدماتها من محافظة الإسكندرية والعكس، مما يعد مشكلة لمواطني تلك التجمعات التي تعاني عند توصيل الخدمات والموافق.لذلك شكلت لجنة من محافظتى الإسكندرية ومطروح لمراجعة رسم الحدود الإدارية لتيسير الخدمات للمواطنين، والتي عقدت اجتماعا بمحافظة مطروح، برئاسة اللواء أحمد البسيونى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والمهندس مسعد الشحات، رئيس مدينة الحمام، ومسئولى التخطيط العمرانى ومدينة برج العرب ومراقب قرى البنجر وممثلى مديرية الزراعة بالإسكندرية والجهات المعنية من المحافظتين، لمراجعة رسم الحدود الإدارية وفصل التداخلات الإدارية لتيسير الإجراءات والتسهيل على المواطنين فى وصول الخدمات إليهم.وأوضح رئيس مدينة الحمام أنه بناءً على توجيهات محافظ مطروح، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية تم الاجتماع بخصوص الاتفاق والتفاوض على مقترح لترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي مطروح والإسكندرية، وتم الاتفاق على مقترح بين مسئولى المحافظتين لترسيم الحدود الإدارية وجار استكمال الإجراءات مع محافظة الإسكندرية للانتهاء من ترسيم الحدود الإدارية واعتمادها من محافظى الإسكندرية ومطروح لإرسالها إلى هيئة التخطيط العمرانى، وذلك للتيسير على المواطنين وخدمة أهالي مركز ومدينة الحمام.ويقول مرتضى حسين، من أهالى الحمام، إن التداخل بين محافظة مطروح ومحافظة الإسكندرية، أدى إلى ضياع حق المواطن فى بعض التجمعات بمطروح.وأضاف أن "مديرية المساحة بالإسكندرية أعدت خريطة مساحية "كروكية" مع محافظة مطروح نتج عنها حرمان تجمعات سكانية على هذا الحد الغربى للإسكندرية من الخدمات والمرافق، ونجد تجمعات مثل تجمع نجع الشيخ صالح حسين وتجمع نجع الهمرجى بعض منازلهم تابعة لمحافظة مطروح والبعض الآخر تابع للإسكندرية، بل وصل الأمر إلى أن منزل أحد المواطنين يتبع مطروح فى شبكة المياه ويتبع الإسكندرية فى شبكة الكهرباء، والعكس فى منازل أخرى، كذلك تجمع أولاد تاعب تم توصيل الكهرباء إليه فى الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح، ولم يتمكن المواطنون من توصيل عدادات الكهرباء لاعتراض جهاز مدينة برج العرب".وأوضح عبد النبى فرج، من أبناء مطروح، أن قرى البنجر حائرة، فجزء منها تابع لمطروح إداريا، وخدماتها من محافظة الإسكندرية، مثل قرى 21 والزهور وسلامة حجازى وسيد درويش، وهناك قرى كانت تتبع مطروح ثم تحولت إلى الإسكندرية، مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط والتكامل.