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رياضة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
نور عادل
عشاق كرة القدم على موعد مع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في إطار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والتي تقام في استاد حديقة الأمراء.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء في المباراة المقرر لها ان تقام في تمام التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

ومن المنتظر أن تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد عبر قناة بي ان سبورت الحاصلة على حقوق البث بشكل حصري.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد أن حقق ريال مدريد الفوز على ليفانتي 3-2 بالجولة الرابعة في الليجا، فيما فاز سان جيرمان على ستراسبورج 1-0.

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