التعليم العالي ترد على شائعات اقتطاع أرض مستشفى 500 500

نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي قطعيا صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا، بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "٥٠٠-٥٠٠ "، وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير، بدلا من ١٠٢٠ سريرًا.





وأكدت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "٥٠٠-٥٠٠ " وأن الأرض التى تم تخصيصها لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة، وتم تخصيصها لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى، وتم تسليم هذه الأرض لمؤسسة" ٥٠٠٥٠٠" لبناء وتجهيز المعهد، ولم يتم مطلقا طرح أرض المشروع للاستثمار الخاص، مُوضحةً أن الدولة تدعم بقوة هذا المشروع، باعتباره من المشروعات المُهمة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.





وذكرت الوزارة أن مؤسسة" ٥٠٠٥٠٠" مستمرة فى جهودها لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمعهد القومى للأورام الجديد بالجهود الذاتية وتبرعات المواطنين، وستقوم عقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتجهيز بتسليمه للمعهد القومى للأورام لتولى إدارته.





يذكر أن عملية إنشاء وتجهيز المعهد القومى للأورام تسير وفق ثلاثة مراحل، تشمل كل مرحلة ٣٤٠ سريرا ليصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية المرحلة الثالثة إلى ١٠٢٠ سرير ، وجاري العمل من خلال مؤسسة "٥٠٠٥٠٠" فى المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد بتكلفة إجمالية ٩ مليار و٥٥٠ مليون جنيه مصري.





وتشتمل المرحلة الأولى للمعهد على بناء برجين لإقامة المرضى بطاقة 340 سريرًا ( أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية 1440 مريضًا / يوم، و20 غرفة عمليات كبرى، إضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بـ122 كرسي لعلاج 350 مريضًا/ يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بـ30 سريرًا، فضلًا عن 6 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215مريضًا/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية 120مريضًا/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية 214 مريضًا / يوم، و4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.



