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علاج الآلام المزمنة بمنظومة التأمين الصحى الشامل يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"صدى البلد"
الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية فرنسا..ويؤكد: نولى اهتمامًا بالعلاقات مع باريس

"المصرى اليوم"
بدء اجتماعات إعداد لائحة قانون الجمعيات " الاسبوع المقبل"

"الأهرام"
رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيس السيسى بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية

"أخبار اليوم"
لأول مرة..علاج الألم المزمن بمدن القناة فى منظومة التأمين الصحى الشامل

الوطن
متحف الحضارة يستقبل 5 آلاف قطعة أثرية من الجامعة الأمريكية

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