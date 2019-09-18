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تعليم

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
مروة فاضل
يعيش الآلاف من أهالي قرية كوم الشيخ عبيد بمركز تلا بمحافظة المنوفية، في مأساة وذلك لعدم وجود مدرسة ابتدائي للعام الثاني علي التوالي يذهب اليها ابناؤهم وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد رغم وجود مبني المدرسة والذى كان يعمل لسنوات طويلة .

بدات الواقعة منذ عام عندما قامت هيئة الابنية التعليمية باعلان بشرى للاهالي بفتح فصول لطلبة المرحلة الاعدادية بالقرية باستغلال فناء المدرسة الابتدائي بالقرية حيث تم تسليم الموقع للمقاول منذ عام لبدء العمل ومن وقتها انقلب حال المدرسة.

وقال عماد ابراهيم من اهالي القرية:إنهم فوجئوا بعد اعلان انه سيتم بناء 3 فصول لطلبة المرحلة الاعدادية وقيام المقاول بالبدء في هدم سور المدرسة الابتدائي بخروج مياه جوفية واصبح المكان عبارة عن مستنقع للمياه ومأوى للابقار والاغنام.

وأضاف أحمد خيرى ولي امر: أنه تم نقل طلاب المدرسة الابتدائي لمدرسة مجاورة في قرية كفر قرشوم تبعد اثنين كيلو متر عن القرية، مما أدى إلي تعرض الكثير من الطلاب للحوادث حيث يذهبون الي المدرسة بالتوك التوك.

وأكد أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للابنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم حيث أن المدرسة الابتدائي بالقرية كانت تحتضن مئات الطلاب و ان نقلهم إلي قرية اخرى تواطؤ مع المقاول الذى ترك العمل وتحولت المدرسة الي مبني مهجور ووكر للاغنام والابقار ومتعاطي المخدرات.

وأكد مصدر بهيئة الابنية التعليمية بمحافظة المنوفية ، أن المقاول الذي تم اسناد المدرسة اليه لم يلتزم ببنود التعاقد مما أدى الي تاخر توسعة المدرسة وعمل فصول للمرحلة الاعدادية.

وأضاف أنه خلال ايام سيتم عمل مناقصة جديدة وطرح عملية توسعة المدرسة لمقاول آخر علي ان يلتزم المقاول القديم بما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك محاولات متعددة لعودة دور المدرسة كصرح طلابي مع بداية العام الدراسي المقبل .

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