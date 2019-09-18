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ثقافة

السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت مصادر بوزارة الآثار أن الوزير ومسئولين بالآثار سيتفقدون سور مجري العيون، السبت المقبل، وبحث آخر مستجدات العمل في مشروع ترميم السور وتطوير المنطقة المحيطة به.

وسيطلع المسؤولون على ما تم في الترميم حتى الآن في سور مجري العيون، خاصة في مبنى المأخذ والسواقي الخشبية أعلاه، حيث تولي وزارة الآثار اهتماما كبيرًا بالسور، وذلك ضمن مشروع كبير تنفذه الدولة لتطوير المنطقة المحيطة به، لتحويلها إلى متنزه ثقافي كبير.

وقالت المصادر إن الزيارة تأتي استكمالًا لعدة زيارات قامت بها قيادات ومسئولي الآثار للسور الفترة الماضية لمتابعة أعمال ترميمه.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد زار السور منذ فترة، واصدر تعليمات بإتمام اعمال الترميم علي أكمل وجه، كما أجرى د.جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة زيارة للسور لتفقد ترميمه.
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون
السبت.. مسؤولو الآثار يتفقدون أعمال ترميم سور مجرى العيون

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