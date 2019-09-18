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رياضة

بث مباشر مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد ضد يوفنينتوس في دورى أبطال اوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
نور عادل
ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، مشاهدة بث مباشر لـ مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، في إطار دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا، والتي تشهد مواجهات قوية هذه هي أبرزها. 

موعد مباراة اتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

تنطلق مباراة اتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في دورى أبطال اوروبا اليوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد واندا ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة اتليتكو مدريد ضد يوفنتوس

ومن المنتظر ان تنقل مباراة اتليتكو مدريد ضد يوفنتوس في دورى أبطال اوروبا اليوم عبر قناة بي ان سبورت 3 الحاصلة على حقوق البث الحصري في الشرق الأوسط.

يدخل فريق أتليتكو مدريد وهو يسعى إلى مصالحة جماهيره من الخسارة المفاجئة على يد فريق ريال سوسيداد بثنائية نظيفة في آخر مواجهات الدوري الإسباني السبت الماضي.

بينما على الجانب الأخر يدخل يوفنتوس المنافسات الأوروبية وهو قادم من تعادل سلبي مع منافسه فيورنتينا السبت الماضي بالدوري الإيطالي.

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