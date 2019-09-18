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مرأة

لعشاق الوجبات الدسمة.. وصفة سريعة لنسف الكرش والدهون

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
أنسى الكرش والدهون
أنسى الكرش والدهون بنصف كوب من هذا الفوار بعد تناول وجبة دسم
أسماء عبد الحفيظ
يعاني كثيرا من الأشخاص من الوزن الزائد والكرش، ولا يستطيعون الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة والمشهية، فهم يعشقون تناولها بجنون، لذلك يصعب عليهم نسف الكرش، والوزن الزائد والسمنة .

إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من السمنة والكرش بتناول نصف كوب بعد كل وجبة من هذا المشروب الطبيعي الذى يعتبر بمثابة فوار ينسف الدهون ،مع الحرص على السير لمدة نصف ساعة يوميا.

كشف دكتور "أحمد صبرى " أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الامريكية لعلاج السمنة، عن وصفة سريعة لنسف الكرش والدهون .

وأوضح " صبري " هذا المشروب أنه عبارة عن ملعقة من بيكربونات الصودا :

بيكربونات الصودا يحسن عملية الهضم خصوصا بعد وجبة دسمة أو كبيرة، فيساعد الجسم على حرق الدهون بسرعة أكبر ويخفف من المجهود المبذول على هذه العملية وبالتالي يخفف من الشعور بالجوع. 

طريقة أعداد مشروب نسف الدهون :

يمكنك مزجه مع الماء أو مع مكونات أخرى ليتحول الى شراب لذيذ، بهذه الطريقة تستمتع بتناوله. بالإضافة الى ذلك تفاعل بيكربونات الصودا مع عصير الليمون يسرع عملية حرق الدهون.

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