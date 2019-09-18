لعشاق الوجبات الدسمة.. وصفة سريعة لنسف الكرش والدهون

يعاني كثيرا من الأشخاص من الوزن الزائد والكرش، ولا يستطيعون الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة والمشهية، فهم يعشقون تناولها بجنون، لذلك يصعب عليهم نسف الكرش، والوزن الزائد والسمنة .





إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من السمنة والكرش بتناول نصف كوب بعد كل وجبة من هذا المشروب الطبيعي الذى يعتبر بمثابة فوار ينسف الدهون ،مع الحرص على السير لمدة نصف ساعة يوميا.





كشف دكتور "أحمد صبرى " أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الامريكية لعلاج السمنة، عن وصفة سريعة لنسف الكرش والدهون .





وأوضح " صبري " هذا المشروب أنه عبارة عن ملعقة من بيكربونات الصودا :





بيكربونات الصودا يحسن عملية الهضم خصوصا بعد وجبة دسمة أو كبيرة، فيساعد الجسم على حرق الدهون بسرعة أكبر ويخفف من المجهود المبذول على هذه العملية وبالتالي يخفف من الشعور بالجوع.





طريقة أعداد مشروب نسف الدهون :



