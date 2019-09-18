فريق مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية يتابع الوضع في القليوبية

تهتم الحكومة بالمشكلة السكانية، لذا اطلقت وزارة التنمية المحلية، مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للاسكان والمجلس القومي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتضافر كافة الجهود لمواجهة المشكلة.



وأجرى القائمون على المشروع زيارة ميدانية الى محافظة القليوبية في إطار متابعة تنفيذ المشروع في 5 محافظات كمرحلة أولى، وذلك لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية ومناقشة الهيكل التنظيم للوحدات على مستوى كل محافظة.



وأكدت وزارة التنمية المحلية أن المشروع ينفذ فى محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والقليوبية ويهدف الى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية من خلال منهج متكامل تشارك فيه كافة الجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلى أن المشروع قام بزيارات لمحافظتى قنا والمنيا ويستكمل الاسبوع المقبل زيارة محافظتي سوهاج وأسيوط.



وأشارت الى أن الزيارت تستهدف تقديم الدعم الكامل لوحدات المشروع بالمحافظات ومناقشه الهيكل التنظيمى لها للوصول إلى فهم وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل وآليات الشراكة مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص.



وذكرت أن فريق عمل المشروع المركزى بالوزارة يقوم خلال زيارته للمحافظات بالاشراف على عملية اختيار الشباب المشارك فى المجلس الاقليمى للسكان فى المحافظات، ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب فى كل محافظة وبناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية واعداد مؤشرات قياس الاداء وعمل خطة متابعة لانشطة المشروع واعداد التقارير وتحديد الامكانيات المعلوماتية وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميدانى للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق اهداف المشروع.