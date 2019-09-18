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أخبار البلد

عمري ما هنسى اللي أذاني.. ريهام سعيد تبعث برسالة جديدة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" فيديو تم نشره على صفحة الألتراس الخاص بها.

الفيديو هو لشخص يقول "تعلمت من الفلسفة الصينية سامح عجوك لكن لا تنسى اسمه، تذكر أنه موجود يراقبك واعمل حساب إنه ما ينتصر عليك، انت عمرك شفت واحد ناجد وهو تعيس ، محبط ، منهار النجاح يتطلب سعادة".

وأكمل: "النجاح صعب لكن الحفاظ عليه أصعب ، اللى بيقلد لا ينجح لأن غيره يسبقه فى النجاح ، إذا لم تستطع الحفاظ على النجاح تتراجع ويجب ان تفكر كيف تكون ناجح فى مشروعك الجديد ".

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة :الصمود متعة ، وعمرى ما هنسى مين أذاني".

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت لأزمة كبيرة بعد تصريحاتها الأخيرة حول مرضى السمنة، حيث قام المجلس القومى للمرأة بالتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بناءً على الشكوى، حظر ظهورها على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، فيما أعلنت ريهام اعتزالها العمل الإعلامي.

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