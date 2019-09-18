رد الجميل.. مقاولون يدشنون مبادرة تبرع لصندوق تحيا مصر.. فيديو

أطلق مجموعة من المقاولين مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر، موضحين أن الهدف منها هو رد الجميل.



وتاتى المبادرة انطلاقًا من المسئولية الوطنية، حيث يجب على الجميع الاصطفاف بجانب الوطن لمواجهة التحديات التى تحيط به، وردًا على حملات التشويه والرسائل العدائية والهجوم الشرس والممنهج على الدولة.



واحتشد العشرات من أصحاب شركات المقاولات أمام فرع البنك الأهلى بمصر الجديدة، للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، فى رسالة واضحة لرد العرفان للوطن ضد الألسنة التى تريد النيل من إرادة وعزيمة المصريين.



وقال أحد المقاولين المشاركين في المبادرة خلال لقائه في برنامج "صباح البلد"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قطاع المقاولات مهم لأى دولة فى العالم ويجر قاطرة التنمية فى الدولة.



فيما قال مقاول آخر: "ندعم الدولة فى البناء والقوات المسلحة فى المشروعات التى نعمل بها"، مؤكدًا أنه حدثت طفرة كبيرة جدًا فى مجال البناء فى الفترة الأخيرة، وأهمها زيادة عدد العاملين فى الشركات.

