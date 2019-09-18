لك ولطفلك .. نظام غذائي يومي يقضي على الإمساك

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الامساك ،وخاصة الشعور بالإمساك المزمن والذى لا يمكنهم التخلص منه إلا بإتباع نظام غذائى معين ،وتغيير النظام الغذائى الحالى ،الذى يسبب مشكلات للجهاز الهضمى وبالتالى حدوث الإمساك .



تقدم الدكتورة " سكينة جمال " أخصائى التغذية ،نظام غذائى يومي يقضى على الإمساك ويساعد على تحسين الجهاز الهضمى .



وجبات يوم كامل لمقاومة الإمساك :



- الإفطار

كوب لبن كامل الدسم مع 3 عجوات

خبز أسمر + فول بالزيت والليمون + باذنجان مشوي + سلطة كرنب



- وجبة بينية

تين مجفف + كوب عصير البرتقال



- الغذاء

أرز بني + فاصوليا + قطعة لحم مع بذور القاطونا + سلطة خضراء مع قطع البنجر المسلوق وملعقة زيت زيتون.



- وجبة بينية خفيفة

مكسرات + برقوق



- العشاء

زبادي + ملعقة شوفان + ملعقة عسل أبيض + بليلة + فاكهة مع القشرة.



- قبل النوم

مشروب الحلبة



- شرب 8 أكواب من الماء مقسمة على اليوم



- المشي السريع نصف ساعة