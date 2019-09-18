ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لك ولطفلك .. نظام غذائي يومي يقضي على الإمساك

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:01 م
ك ولطفلك ..نظام غذاء
ك ولطفلك ..نظام غذاء وجبات يوم كامل تقضى على الإمساك
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الامساك ،وخاصة الشعور بالإمساك المزمن والذى لا يمكنهم التخلص منه إلا بإتباع نظام غذائى معين ،وتغيير النظام الغذائى الحالى ،الذى يسبب مشكلات للجهاز الهضمى وبالتالى حدوث الإمساك .

تقدم الدكتورة " سكينة جمال " أخصائى التغذية ،نظام غذائى يومي يقضى على الإمساك ويساعد على تحسين الجهاز الهضمى .

وجبات يوم كامل لمقاومة الإمساك :

- الإفطار
كوب لبن كامل الدسم مع 3 عجوات
خبز أسمر + فول بالزيت والليمون + باذنجان مشوي + سلطة كرنب

- وجبة بينية
تين مجفف + كوب عصير البرتقال

- الغذاء
أرز بني + فاصوليا + قطعة لحم مع بذور القاطونا + سلطة خضراء مع قطع البنجر المسلوق وملعقة زيت زيتون.

- وجبة بينية خفيفة
مكسرات + برقوق

- العشاء
زبادي + ملعقة شوفان + ملعقة عسل أبيض + بليلة + فاكهة مع القشرة.

- قبل النوم
مشروب الحلبة

- شرب 8 أكواب من الماء مقسمة على اليوم

- المشي السريع نصف ساعة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج الامساك بالاعشاب .. 9 مكونات طبيعية للحامل والأطفال والكبار

علاج الإمساك فورا.. بمكون واحد من مطبخك

علاج الامساك في المنزل .. أطعمة ومشروبات وأدوية للعلاج في غمضة عين

أعراض عسر الهضم وعلاجه للأبد فى دقائق

تعرف على طرق علاج الإمساك .. فيديو

أفضل أنواع الرجيم الكميائي لنسف الكرش والأرداف للأبد

ترشيحاتنا

حقيقة أم شائعة.. ممنوع استخدام هاتفك المحمول فى محطات البنزين

بطلي تحلوي .. منة فضالي تبهر متابعيها

يقتل 80 مليون شخص في 36 ساعة .. وباء جديد يهدد دول العالم

اوعى يغرك شكلها .. أغرب طريقة لشرب فنجانين القهوة وعلب الكانز .. فيديو

حدث ليلاً.. الكشف عن المتورط في هجمات أرامكو وهنا الزاهد تشعل انستجرام بصورة مع زوجها

أنباء عن انتخابات مبكرة في تركيا نوفمبر المقبل.. وداود أوغلو أبرز المرشحين

احنا بوليس الآداب.. سهرة حمراء قلبت بغم على يد عصابة كباكا فى الحى الراقى

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

بينهم خلف الدهشورى.. مصرع 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بمدينتى العبور و15مايو

"مصر قوية وشامخة" .. محمد رمضان يدعم الجيش المصرى بفيديو جديد .. فيديو

فنانة شهيرة تخلع زوجها.. والسبب صادم

شاهد.. أشرف السعد يرفع صورة الرئيس السيسي في السماء

أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

تفاصيل ليلة القبض على بوسي.. نصبت على أهالي القناطر بطرق جهنمية

سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

بـ المباركة والتشهير والخلع.. فنانة شهيرة تنتقم من زوجها بعد علمها بخطبته من أخرى

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

طلاب جامعات ألمانيا يروجون للسياحة بحملة true luxour .. صور