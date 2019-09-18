استعدادا لبدء الدراسة.. جامعة عين شمس: الانتهاء من تطوير 70% من المدن الجامعية.. تحديث الخدمات الطبية للطلاب.. تجديد قاعات الدراسة

نائب رئيس جامعة عين شمس:

وضعنا منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء

مهتمون بتوفير كل الدعم للأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والرياضية

وعن رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس، أنه يتم توفير كل الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية.





أعلن نائب رئيس جامعة عين شمس أنه تم تخصيص شباك لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى وتوفير أماكن للاستراحة والانتظار، وكذلك توفير جميع الخدمات التى تكفل راحتهم، كما أشار إلى أن الجامعة بصدد افتتاح مركز لذوى الاحتياجات الخاصة يعمل على دمجهم مع أقرانهم وتذليل جميع العقبات أمامهم.

وقال إبراهيم سعيد، المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، إنه يتم حاليا الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالمدن، لافتا إلى أنه هناك لجنة كاملة لمراجعة نظافة المدن ورشها بالمبيدات ضد القوراض والحشرات لتكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.





وأضاف إبراهيم سعيد أن المدن الجامعية تتأهب لاستقبال حوالى خمسة آلاف طالب وطالبة تقريبا، لافتا إلى أنه تقدم بالمرحلة الأولى للسكن حوالى 7 آلاف طالب وطالبة على الموقع الإلكترونى المخصص للتقديم.

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس تسير وفق إستراتيجية التطوير المستمر وفقا لخطة زمنية تهدف لتطوير جميع الخدمات المقدمة للطلاب بحيث تماثل ما يقدم فى مختلف الجامعات العالمية، وتراعى متطلبات الطلاب خلال فترة تواجدهم بالجامعة خلال شهور الدراسة، وكذلك إمكانية التطوير والتجديد الأوسع والأشمل خلال فترة الإجازة الصيفية.وقال الدكتور عبد الفتاح سعود إن قطاع المدن الجامعية شهد طفرة كبيرة في تطوير أكثر من ٧٠% من أماكن الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب وصالات الألعاب الرياضية وتنس الطاولة والمطعم، وذلك كله بالإمكانيات الذاتية للجامعة وفى زمن قياسي استكمالًا للمبادرة الأولى من نوعها "بإيدينا نجملها"، والتى أطلقها القطاع خلال إجازة نصف العام الجامعى الماضى، والتى شارك خلالها عدد من الطلاب المتطوعين في تجميل وتزيين المدينة الجامعية.وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس أنه تم تطوير نظام التغذية المقدمة للطلاب وفق معايير سلامة الغذاء وفق رؤية يتبناها القطاع لتطوير قطاع التغذية، والتي تعتمد على منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء، استنادًا إلى أسس علمية، وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة للوصول إلى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة للمنتج الغذائي الذي تقدمه الجامعة.وأوضح أن خطة التطوير شملت كذلك تحديث المراقبة الطبية والخدمات الطبية المقدمة للطلاب، ونظام التكافل الاجتماعي، وصيانة وتجديد قاعات الدراسة وتزويدها بالوسائل التعليمية اللازمة.كما أكد توفير كل الدعم للأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والرياضية، مشيرا إلى تطوير وتجديد مسرح رعاية شباب الجامعة والذى يقام عليه العديد من المسابقات الطلابية في مجالات المسرح والغناء والعزف الموسيقى.