بدء إعداد منظومة متكاملة لتنفيذ الأحكام الصادرة لتعديات أملاك الدولة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تبني عدة محاور وذلك لاستيداء حق الشعب في كافة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه قامت لاحقا باسترداد ٧٤٦٦ فدانا بالإضافة إلى ٤٠٠ فدان بطريق القطامية العين السخنة وقد أنجزت محافظة القاهرة حوالي ٣٥ ٪ من حجم إنجاز الموجة ١٣ لكافة محافظات الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة.





ومن بدء تنفيذ موجات الإزالة تم استرداد ما يزيد عن ٣٩ مليون متر مسطح من أراضي أملاك الدولة اي ما يعادل ٩٤٦٢ فدان أراضي بناء جهة الولاية محافظة القاهرة - ١.٩ مليون متر مسطح لصالح جهات الولايه أراضي بناء - ومساحة ١١٨ فدان زراعة لصالح جهات الولاية.



