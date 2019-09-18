5 أمور تعوّذ منها رسول الله .. انتبه

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا، وكل ما يبلغنا الجنة في الآخرة.



وأوضح «البحوث الإسلامية»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- حث على التعوذ بالله سبحانه وتعالى من خمسة أمور، وهي ( الجبن، البخل، أرذل العمر، فتنة الدنيا، عذاب القبر).



واستشهد بما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تعوذوا بكلمات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن، (( اللهم إنى أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر)).