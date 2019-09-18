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التعليم العالى تعقد اتفاقية تعاون جديدة لمعهد بحوث الإلكترونيات .. لدعم المبدعين والموهوبين .. وشراكة مع معهد شنغهاي للأنظمة الميكرومترية وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:15 م
معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات
نهلة الشربيني
تعاون مشترك في مجال الإلكترونيات والاتصالات مع جمعية الإمارات للإبداع
وضع آليات للتعاون في مجال استشارات إنشاء الغرف النظيفة ونقل التكنولوجيا
عقد سلسلة من الاجتماعات لتقديم الاستشارات في مجال إدارة الغرفة النظيفة

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع المعهد اتفاقية تعاون مشترك في مجال الإلكترونيات والاتصالات والكمبيوتر والمعلوماتية والطاقة المتجددة مع جمعية الإمارات للإبداع .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون في مجالات الإبداع والابتكار والتسويق والترويج لأنشطة كل جهة لدی الطرف الآخر، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتمكين أفراد المجتمع في مجال ريادة الأعمال من خلال الاستشارات والبرامج التأهيلية التي من شأنها تعزيز دور الشباب في مجتمع الأعمال.

كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية الدولية في مجال الإبداع والابتكار، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات الوطنية والاستفادة من الخبراء والباحثين لدی الطرفين وتنفيذ المشروعات البحثية وعقد الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وفي إطار فتح آفاق جديدة من التعاون العلمي والنهوض بالبحث العلمي في مجال الإلكترونيات في مصر، استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ومعهد شنغهاي للأنظمة الميكرومترية وتكنولوجيا المعلومات SIMIT.

وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع آليات للتعاون في مجال استشارات إنشاء الغرف النظيفة ونقل التكنولوجيا، وذلك على هامش الزيارة التى قام بها رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمدينة شنغهاي العلمية وأهم مراكز الأبحاث بها.

وأشار التقرير إلى زيارة رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمعهد شنغهاي لتكنولوجيا البحوث الصناعية SITRI حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن التفاوض مع المعهد لتقديم الاستشارات في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة الغرفة النظيفة المقرر إنشاؤها بمعهد بحوث الإلكترونيات، والتعاون في دعم نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبراء، والتدريب المستمر، فضلًا عن زيارة المركز القومي لابتكار المستشعر الذكي، حيث تم تفقد مركز الابتكارات والحاضنات التكنولوجية؛ لدراسة تطبيق الرؤية التنموية للتكنولوجيات الجديدة لبرنامج الحاضنة "طريق" التي يتبناها معهد بحوث الإلكترونيات.

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