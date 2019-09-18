الآثار تبحث مع السفير الفرنسي أعمال تفعيل مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية

بحث المسئولين في وزارة الآثار مع السفير ستيفان روماتييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، عددا من الموضوعات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين البلدين في مجال العمل الأثري، ومن أهمها أعمال تفعيل المشروع المصري - الفرنسي لرفع كفاءة وتطوير مدينة تانيس الأثرية بموقع صان الحجر في محافظة الشرقية، وتحويلها إلى متحف مفتوح، والذي أطلقته الوزارة في أبريل الماضي، حيث وفر له الجانب الفرنسي الميزانية الملائمة لتنفيذه.



حضر اللقاء المستشار الثقافي الفرنسي الجديد بالقاهرة، الذى حرص فور تقلده مهام منصبه الجديد على لقاء الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية بوزارة الآثار.



وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - إلى أن مشروع تطوير مدينة تانيس يتضمن أيضا إنشاء مركز لزوار المنطقة وعمل مسار للزيارة وتوفير الخدمات للزائرين ووضع لافتات لشرح المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى أعمال ترميم المقابر الملكية والآثار الموجودة بها، ووضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية، حيث تعد منطقة صان الحجر هي "طيبة الشمال" ولا تحظى بزيارة الوفود السياحية وأن معظم آثارها الضخمة كانت محطمة ومتناثرة بالموقع.



يذكر أن مشروع رفع كفاءة وتطوير موقع صان الحجر الأثري هو ثمرة التنسيق بين الجانبين المصري والفرنسي في إطار جهود وزارة الآثار للارتقاء بمستوى الخدمات في المواقع الأثرية، في ضوء الأهمية البالغة لمدينة صان الحجر الأثرية والتي تعمل بها البعثات الأثرية الفرنسية منذ ما يقرب من حوالي 90 عامًا.



كما قامت الوزارة أيضا بترميم وتجميع وإعادة تركيب ورفع مسلتين و تمثالين في أماكنهم الأصلية بالمنطقة الأثرية، تمهيدا لإعادة إحياء المنطقة بأكملها.

