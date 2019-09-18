الأسرة هي وحدة التسجيل.. تعرف على مميزات التأمين الصحي الجديد.. فيديو

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، إن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد بالتأمين الصحي وصلت إلى ما يقرب من 75% من إجمالى عدد المواطنين بالمحافظة، منوها بأنه تم تجاوز ما يقرب من 550 ألف مواطن تم تسجيله.



وأضاف الدكتور إيهاب أبو المجد، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الأربعاء، أن هناك فرقا بين تسجيل المواطن بياناته وفتح الملف الطبي، لافتا إلى أن ما تم هو فتح الملفات الطبية للمواطنين وملء استمارات الاشتراك، بينما التسجيل هو إدخال اشتراكات المواطنين على الحاسب الآلى ومنظومة الميكنة لدي نظام التأمين الصحي، وهذا ما يجري تنفيذه الآن.



وأكد أن هناك مؤشرا إيجابيا وهو أن المواطن هو الذي توجه بنفسه للتسجيل في منظومة التأمين الصحي له ولأسرته بصورة إرادية منه، مشيرا إلى أن هذا يعطي مؤشرا جيدا للغاية على مدى استجابة المواطن للمنظومة الجديدة وإحساسه بأنه سيتلقى خدمة مختلفة.



وأوضح أن من أهم الاختلافات الموجودة بين النظام الحالى للتأمين الصحي وما سبقه، هو أن النظام الجديد أهم ما يميزه أنه نظام شامل بمعنى أنه يغطي كل المواطنين ويعالج جميع الأمراض، إضافة إلى أن الأسرة هي وحدة التسجيل، كما أنه نظام تكافلي مطبق في أغلب دول العالم، وقائم على نظام الإحالة.