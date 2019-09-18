هل يجوز هبة منزل لبنات أخي دون الإضرار بورثتي؟ البحوث الإسلامية يجيب

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، نصه: هل يجوز هبة منزل لابنتي أخي دون الإضرار بورثتي ؟.



وأجابت اللجنة أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله كله أو بعضه بالهبة أو بالبيع ونحوهما، وعليه فيجوز لك هبة بعض مالك من المنزل أو غيره لبنتي أخيك.



وأضافت أن العبرة في نفاذ الهبة بحيازة الموهوب له في حياة الواهب، وأما كتابتها باسم الموهوب له: فإنما هو إجراء توثيقي وليس من شروط صحة الهبة ولا نفاذها.



وكانت دار الإفتاء قد ذكرت أن تبرع الشخص ببعض ماله أو كله حال حياته، جائز وصحيح ما دام لم يكن هذا التبرع في مرض موته ولم ينص على انتقال حق الملكية بعد الممات.



وأوضحت في فيديو بثته على يوتيوب، ردًا على سؤال: أنه إذا كان التبرع أثناء مرض الموت أو نص على انتقال الملكية بعد الوفاة فإنه يأخذ حكم الوصية، لافتًا إلى انه في هذه الحالة لا يزيد مقدار التبرع عن الثلث، والباقي يٌرد إلى الورثة كل بحسب نصيبه.