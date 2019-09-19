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خطوات تغيير تاريخ ميلادك على يوتيوب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم
تنص سياسة الخصوصية لموقع الفيديوهات يوتيوب "YouTube"، على أن يكون الحد الأدنى لسن منشئ القناة على الموقع 13 عامًا، خاصة أن هناك تطبيقًا مصممًا خصيصًا لمحتوى الأطفال دون سن 13 عامًا يسمي يوتيوب كيدز "YouTube Kids". 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، ليس من الصعب التغلب على القيود العمرية لموقع "يوتيوب"، حيث واجه مؤخرًا مشكلة مع لجنة التجارة الفيدرالية لانتهاكه قوانين خصوصية الأطفال، مما أدى بشركة "جوجل" المالكة للمنصة إلى دفع 170 مليون دولار لتسوية بيانات الأطفال دون 13 عامًا بطريقة غير قانونية. 

وإذا كنت ترغب في تغيير عمرك على YouTube، فمن الأفضل أن يكون لديك إذن من والديك للوصول إلى المحتوى الخاص بالموقع، أو يمكنك فقط تغيير تاريخ ميلادك الذى قمت بإدخاله مسبقا، إليك خطوات تغيير تاريخ ميلادك على "يوتيوب".

1. بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك، انقر فوق صورة الملف الشخصي أعلى يمين الشاشة من صفحة YouTube الرئيسية.

2. انقر فوق "إدارة حساب Google الخاص بك" في القائمة المنسدلة التي تظهر.

3. انقر فوق النص الأزرق الذي يقرأ "المعلومات الشخصية" في العمود الأيسر من الصفحة التالية.

4. انقر فوق السهم بجانب عيد ميلادك.

5. انقر فوق إيقونة القلم الرصاص لتعديل عيد ميلادك.

6. أدخل تاريخ ميلادك الجديد، ثم اضغط على "UPDATE".

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