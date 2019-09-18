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برلمان

محافظ الإسكندرية لوفد برلماني: التعاون السياسي بين الدول العربية أفضل من الاقتصادي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:21 م
محافظ الاسكندريو
محافظ الاسكندريو ووفد برلماني
ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن التعاون السياسي بين الدول العربية يتفوق بكثير على نظيره الاقتصادي، وهو الأمر الذي يتطلب اهتمام أكبر بتعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، وفد لجنة الشئون العربية الذى يزور الإسكندرية، برئاسة النائب أحمد رسلان، وعدد من أعضاء البرلمان، وقال المحافظ، إن اللجنة تلعب دورامهم بفتح ملف التجارة البينية بين الدول العربية، لاسيما ان العالم كله يتحدث حاليًا بلغة البزنس مؤكدا ان حركة التجارة بين الدول العربية أقل بكثير من تجمعات أخرى لأننا لا نشتغل على الاتفاقيات التي نعقدها بشكل أفضل، ويجب تحويل لغة الخطاب إلى واقع ملموس.

وتابع :"لن اتحدث على نمو حركة التجارة بين الدول الأوربية فهى حركة قائمة من تاريخ طويل، ولكن هناك قفزة كبيرة في التعاون التجاري بين دول الاتحاد الأفريقي، خاصة دول وسط وجنوب أفريقيا".

وأشار إلى أن لجنة الشئون العربية عليها مسئولية كبيرة، فى تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية محافظة محورية لها طبيعة خاصة، ولديها علاقات قوية مع الدول الأوربية، وهو ما سيساهم فى تعزيز التجارة بين الدول العربية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء فيلم تسجيلى مدته ٤ دقائق، عن أعمال التطوير بمحافظة الإسكندرية، كما تبادل مع رئيس لجنة الشئون العربية، الهدايا التذكارية.

وضمّ وفد لجنة الشئون العربية برئاسة النائب أحمد رسلان كلا من النواب " ابراهيم ابو شعيرة - سحر صدقى امين سر اللجنة- اللواء حمدى عبدالوهاب- مى البطران - اشرف رحيم - جمال محفوظ - أحمد الشريف - شادية خضير - سامح السايح - الهام.. المنشاوى - حسنى حافظ - سامي رمضان".

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