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أهملت في مرضي .. توفيق عبد الحميد يكشف تفاصيل ابتعاده عن جمهوره .. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:28 م
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد وأحمد عبد العزيز بالمهرجان القومى للمسرح
شيرين عادل
قال الفنان توفيق عبد الحميد ، إن تكريمه على أعماله الفنية لم يأت متأخرا بل كانت لحظة مقدرة، مؤكدا أنه لا يوجد تأخير فى شئ مكتوب، قائلا: "مفيش حاجة بتيجى متأخرة وكل شئ بييجى فى وقته".

وكشف الفنان توفيق عبد الحميد ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن ظروفه الصحية كانت السبب وراء اختفائه من أعماله الدرامية طيلة الفترة الماضية مؤكدا: " أنا مهمل فى صحتى وبوعد الجمهور أهتم أكتر بنفسى الفترة الجاية".

وأكد توفيق عبد الحميد ، أن مهنة التمثيل شاقة للغاية وتتطلب صحة جيدة للاستمرار وجمهورى الحافز لعودتي قائلا " الناس طبطبت على روحى " لافتا إلى أنه شاهد تلك الحفاوة خاصة عند لحظة تكريمه .

يذكر أن إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري قد كرمت في دورته الثانية برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان توفيق عبد الحميد وذلك في الافتتاح الذي أقيم مؤخرا داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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